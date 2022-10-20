Son Dakika | Nijerya'nın Benue eyaletindeki silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.
Benue Polis Komiseri Wale Abass, yaptığı açıklamada, 18 Ekim'de eyalette hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesinden öldürülen 5 kişinin ardından Gbeji bölgesinde intikam saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Abass, saldırıda biri polis 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Benue Valisinin Güvenlik Danışmanı Paul Hemba ise yaralıların tedavi altını alındığını, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.
Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
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