Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Nijerya'nın Benue eyaletindeki silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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