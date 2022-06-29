Son dakika! Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine ölüm cezası verilecek - Son Dakika
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Son dakika! Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine ölüm cezası verilecek

29.06.2022 15:41
Son dakika! Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine ölüm cezası verilecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri ve insan kaçıranlar için ölüm cezası verileceği bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri ve insan kaçıranlar için ölüm cezası verileceği bildirildi.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, eyalette artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında yakalanan silahlı çete üyeleri ve insan kaçıranlar için ölüm cezası uygulanmasına ilişkin yasayı onayladı.

Matawalle, yaptığı açıklamada, yasanın eyaletteki suçların faillerini kovuşturmak için bir araç olarak hizmet edeceğini belirtti.

Matawalle, ayrıca Zamfara hükümetinin halka acımasız silahlı çetelere karşı kendilerini korumak için yaptığı bireysel silahlanma çağrısını eleştirenlerin, halkın karşı karşıya olduğu sorunun boyutunu dikkate almaları gerektiğini ifade etti.

Eyalette son olarak 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.

Matawalle, 26 Haziran'da, eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polis, bu karara tepki göstermişti.

Eyalet, beş yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine ölüm cezası verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine ölüm cezası verilecek - Son Dakika
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