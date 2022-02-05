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Son dakika... Nikaragua hükümeti, 7 özel üniversiteyi kapatma kararı aldı - Son Dakika

Son dakika... Nikaragua hükümeti, 7 özel üniversiteyi kapatma kararı aldı

05.02.2022 04:36
Son dakika... Nikaragua hükümeti, 7 özel üniversiteyi kapatma kararı aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Orta Amerika ülkesi Nikaragua hükümeti, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 7 özel üniversiteyi kapatma kararı aldı.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua hükümeti, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 7 özel üniversiteyi kapatma kararı aldı.

Bölge basınında çıkan habere göre, İçişleri Bakanlığı, 4'ü ABD'ye, ikisi Kosta Rika'ya biri de Panama'ya bağlı olmak üzere 7 üniversitenin yasal statüsünü iptal etti.

Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, üniversitelerin mali tablolarında son 10 yıla ait bağış detayları, gelir ve gider raporlarında usulsüzlük olduğunu bildirdi.

Üniversitelerin kapatılması talebi bakanlığın başvurusu üzerine Ulusal Meclis'te oy çokluğuyla kabul edildi.

Ulusal Meclis, 3 Şubat'ta da bazıları Roma Katolik Kilisesi ile bağlantılı 4 özel üniversite ve 6 yardım kuruluşunun yasal statüsünü iptal etmişti.

Meclis tarafından yasal statüsü iptal edilen okullar arasında, 2018'de hükümet karşıtı protestoların merkezlerinden olan Nikaragua Politeknik Üniversitesi de yer almıştı.

Protestolarda 325 kişi ölmüştü

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki FSLN hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

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İçişleri Bakanlığı, Orta Amerika, Nikaragua, Panama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Nikaragua hükümeti, 7 özel üniversiteyi kapatma kararı aldı - Son Dakika


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