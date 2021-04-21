Türkiye'nin ilk yerli çizgi film karakterlerinden Niloya ve arkadaşlarının yeni maceraları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan itibaren TRT Çocuk'ta minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

Global çaptaki lisanslama şirketi Sentries Lisans'a bağlı çizgi film, hafta içi her gün saat 09.35'te yeni bölümleri ile ekranlara gelecek.

Neşeli oyunları ve şarkıları ile miniklere eğlenceli, aynı zamanda eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikler sunan yapımın, 22 bölümden oluşacak yeni serisinin ilk bölümün konusu şöyle:

"Güzel bir kış gününde dışarıda kartopu oynayan çocuklar babaannenin seslenmesi ile oyuna ara verirler. Onları bir sürpriz beklemektedir. Kışın en güzel yiyeceklerinden olan kestaneler sobada pişmek üzeredir. Kestaneleri ilk önce yemek için tatlı bir rekabet başlar. Niloya'nın aklına bir yarış fikri gelir. Bakalım yarış sonucunda kestaneleri ilk önce kim yiyecek ?"

Çocukların hayal dünyalarının gelişmesine de destek olmayı amaçlayan Niloya'nın senaryosu uzman pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor.

Çizgi filmin her bölümünde Niloya, bir sorunun cevabını buluyor ve gizemi çözüyor. Bazen ise arkadaşlarının sorularına cevap bulabilmek için yardımcı oluyor ve macera dolu hikayelerini ekrana taşıyor.