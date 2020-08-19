Son dakika! "Nişan atma" dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

"Nişan atma" dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta başlayan Küçükçekmece'de devam eden "nişan atma" kavgasında 5 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta başlayan ve Küçükçekmece'de devam eden 5 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise hayatını kaybettiği "nişan atma" kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ahmet E.'nin saldırı sırasında yoldan geçen bir vatandaş olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi Ferah Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden kız alma verme konusundan husumet olan Suriye uyruklu iki aile, kavga etmeye başladı. Kavga sırasında silahlar ateşlendi. Olayda kızın ailesinden 2 kişi yaralandı. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralılar Halis Name ile Hanadı Deırı yaralandı.

Esenyurt'ta başlayan kavga Küçükçekmece'de devam etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz plakası alınamayan bir otomobille kız ailesinin ikamet ettiği Kanarya Mahalesi Pelikan Sokağı'na gelerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Ahmet Elçioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elçioğlu'nun saldırı sırasında sokaktan geçtiği, kavga ile bir alakasının olmadığı öğrenildi.

Elçioğlu'nun hayatını kaybettiği silahlı saldırı, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokağa araçla gelen şahıslar, birden silahla ateş ediyor. Açılan ateş sonucu yaralanan şahıslar yerlere savruluyor.