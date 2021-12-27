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Son dakika! Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı - Son Dakika

Son dakika! Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı

27.12.2021 10:42
Son dakika! Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı

Son dakika haber... Bursa'da dün gece otobanda meydana gelen feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da dün gece otobanda meydana gelen feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin Bursa'nın İznik ilçesinde nişanından dönen iş adamı Mehmet Fatih Sönmez olduğu öğrenildi. Sönmez'den geriye nişan esnasında çekilen mutluluk dolu kare kaldı.

Kaza dün gece 23.00 sıraları İstanbul - İzmir otobanı Gemlik istikametinde meydana geldi. Kazada, 16 AGC 699 plakalı otomobil ile 16 JMK 82 plakalı otomobil çarpıştı. İznik'in Orhaniye Mahallesi'ndeki nişandan dönerken kaza yapan araçta bulunan Mehmet Fatih Sönmez'in yanısıra Ömer Faruk Sönmez ve İsmail Köse hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri olay yerini kontrol altına aldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

NİŞANINDAN İKİ SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın acı detayları ortaya çıktı. İznik'e bağlı Orhaniye Mahallesi'ne Fatmanur Dalgıç ile nişanlanmak için gelen Fatih Mehmet Sönmez'in nişandan 2 saat sonra öldüğü ortaya çıktı. Sönmez'in kullandığı araçta kardeşi Ömer Faruk Sönmez ve akrabaları İsmail Köse de hayatını kaybetti. Nişandan sonra feci kazada can veren Mehmet Fatih Sönmez'in Türkiye genelinde 121 şubesi olan güzellik merkezlerinin sahibi olduğu öğrenildi.

(İlkay Altay - Mehmet Buldu/ İHA)

Son dakika! Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı
Son dakika! Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı
Son dakika! Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı
Son dakika! Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı
Son dakika! Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı
Son dakika! Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı

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Fatih, Bursa, İznik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı - Son Dakika


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