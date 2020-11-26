Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü - Son Dakika

Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü

26.11.2020 14:20

Hindistan'ın güneyinde bulunan Tamil Nadu eyaletinde etkili olan Nivar Kasırgası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyinde bulunan Tamil Nadu eyaletinde etkili olan Nivar Kasırgası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Nivar Kasırgası, Hindistan'ın güney sahillerini vurdu. Bölgede elektrik direklerini ve ağaçları yerlerinden söken, hayatı durma noktasına getiren Nivar Kasırgası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Saatteki hızının 130 kilometreyi bulduğu bölgede, şiddetli yağışlar nedeniyle sel baskınları yaşandı. Hindistan'ın güney sahilindeki Tamil Nadu bölgesinin en büyük kenti Chennai'nin bazı sokakları sular altında kaldı.

Kasırganın vurduğu bölgelerde, görevliler arama kurtarma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Chennai kentinin Velachery bölgesinde yaşayan S. Sakthivel adlı esnaf, "2015 yılında buradaki durum felaketti. Bu yıl önlemler alındığı için durum burada kötüleşmedi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü
Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü
Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü
Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü

Hindistan, Chennai, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü - Son Dakika


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