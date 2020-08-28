Son dakika! Nizip'te 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Nizip'te 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.
Otomobil, iş yeri ve 2 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyonla şüpheliyi yakaladı. 37 suç dosyası bulunan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:57 - Kaynak: İHA
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