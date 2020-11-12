Son dakika! Nizip'te polis güvenlik kamerasının önemini anlattı - Son Dakika

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, güvenlik kameralarının önemini anlatarak "Küçük tedbirler büyük belaları önler" sloganıyla broşür dağıttı.

İlçe genelinde evden hırsızlık olayları hakkında vatandaşları uyarmak ve bu kapsamda duyarlılık oluşturmak için çalışma başlatan ekipler, ilçedeki birçok cadde ve sokağı dolaşarak özellikle bina yöneticileri ve görevlilerini hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında güvenlik kameralarının hırsızlık olaylarının önlenmesinde önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan polisler, vatandaşlara alınacak küçük önlemlerle bu olayların engellenebileceğini anlattılar.

Ziyaret edilen ev ve binaların girişlerine uyarıcı yazıların olduğu broşürleri yapıştıran polisler, iş yeri ziyaretlerinde de iş yeri sahiplerine konuyla ilgili bilgilendirme yaparak alınması gereken tedbirler ile ilgili broşürleri dağıttı.