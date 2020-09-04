Son dakika... "Normalleşme süreci medikal estetiğe ilgiyi artırdı" - Son Dakika

PANDEMİ döneminin medikal estetiğe etkisini değerlendiren Bitek Medikal CEO'su Sedat Gül, "Koronavirüs salgını nedeniyle kadınlar medikal estetikten bir süre uzak durdu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte medikal estetiğe ilgi daha fazla arttı" dedi.

Pandemi döneminde, medikal estetik sektöründeki gelişmeler hakkında bilgiler veren Bitek Medikal CEO'su Sedat Gül, " Türkiye'de medikal estetik alanında dünyanın birçok ülkesinden daha iyi uygulamalar yapılıyor. Uzmanlarımız bu konuda çok başarılı. Koronavirüs nedeniyle uygulamaların bir süre yapılamaması, yurt içinde bir süredir biriken ihtiyaçlardan dolayı geçici de olsa bir yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Kadınlar normalleşme ile birlikte medikal estetiğe daha fazla ilgi göstermeye başladı. Medikal estetik sektörü de pandemi döneminde kendini yenileyerek, başarılı birçok uygulamayı hayata geçirdi" açıklamalarında bulundu.

Sedat Gül "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, medikal estetik pazarında da büyük gelişmeler yaşanıyor. Yapılan uygulamalarda ameliyatsız yöntemlerle kişinin dış görünüşünde rahatsız olduğu alanlar yüksek başarı oranıyla tedavi edilebiliyor. Uygulama seansları genellikle kısa ve ağrısız oluyor. Özellikle obezitenin son yıllarda sağlıksız beslenme nedeniyle çok fazla artması da medikal estetiğe talebi artırıyor. Obezite tedavisinde de uygulanan medikal estetik sayesinde başarılı sonuçlar elde edilmesi pazarın büyümesinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca son yıllarda yapılan botoks ve badem göz ameliyatları da medikal estetik sektöründe en çok yapılan uygulamalar arasında. Araştırmalar, medikal estetik pazarının her yıl yüzde 10 büyüdüğünü ve bu büyümenin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.Medikal estetik ile ilgili uyarılarda bulunan Sedat Gül "Medikal estetik alanında yapılan uygulamalar cerrahi olmayan yöntemlerle yapılıyor olsa da, alanında uzman, eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. İnsanlar, medikal estetik uygulamalarını yaptırırken bilinçli olmalılar. Güzelleşmek adına verilen yanlış kararlar neticesinde sağlıklarından olabilirler. Bu nedenle uygulama yaptıracakları merkezlerde çalışan kişilerin uzmanlığı ve kullandıkları cihazlar ile medikal ürünleri de sorgulamaları gerekir. Yanlış cihazlarla, doğru yapılmayan uygulamalar sonucunda geriye dönülemez hasarlar olabilir" ifadelerini kullandı.

Bitek Medikal CEO'su Sedat Gül, kozmetik sektörü için yerli malzemelerle ürettiği kozmetik ürünlerinin hem ulusal pazara hem de global müşterilerine pazarlandığını belirterek, "Pazarlanan bu ürünler hastaneler, tıp, SPA, medikal estetik merkezleri ve kuaför salonlarında kullanılıyor" ifadelerine yer verdi.