Son dakika! Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika! Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü

19.03.2022 11:18
Son dakika! Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ivar Bo Nilsson, Bell Boeing V-22 isimli bir helikopterden dönüştürülmüş bir savaş uçağının dün saat 18.00 sularında "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.

Nilsson, yapılan aramaların ardından uçağın enkazına ulaşıldığını ve uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebatın öldüğünü söyledi.

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Norveç, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü - Son Dakika


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