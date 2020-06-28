Son dakika... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden geçici kimlik belgesi açıklaması Açıklaması
Son dakika haberleri: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hafta sonu 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlediklerini bildirdi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hafta sonu 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlediklerini bildirdi.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki haftalık sınav sürecinde bir tek gencin bile emekleri boşa gitmesin diye 2 bin 500'ü aşkın fedakar nüfus personelinin nöbette oldukları belirtildi.
Açıklamada, "Geçici kimlik belgesi düzenlediğimiz 5 bin 679 gencimizin umutlarına ortak olmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:51 Kaynak: AA
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