Son dakika: Nurdağı Belediyesinden esnafa yardım - Son Dakika

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla zor günler yaşayan, ticari faaliyette bulunamayan bazı işletme sahiplerine nakdi yardım yapılacağını belirtti.

Nurdağı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Belediye olarak aldığımız karar ile zor günler yaşayan, uzun zamandır ticari faaliyette bulunamayan kıraathane, çay ocağı ve internet kafe gibi işletmeci esnafımıza 1000 lira nakdi yardım yapacağız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, gönül belediyeciliği yaptıklarını belirterek, belediye olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini, bu zor günleri dayanışmanın gücüyle hep birlikte aşacaklarını kaydetti.