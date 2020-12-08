Son Dakika | Nurdağı'nda jandarma ekiplerinden HES kodu denetimi
08.12.2020 16:23
Son dakika haberi: Gaziantep'in Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yaptı.
Gaziantep'in Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yaptı.
Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyonda bulunması gereken vatandaşların şehirlerarası toplu ulaşımı kullanmalarını engellemek amacıyla HES kodu uygulaması yaptı.???????
Maske, mesafe ve hijyen kurallarının da denetlendiği uygulamada, HES kodu olmadan yolcu taşıdığı tespit edilen araçlara 10 gün süreyle trafikten men cezası verileceği belirtildi.
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