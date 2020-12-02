Son dakika... Nurdağı'nda toplu ulaşım araçlarında HES kodu denetimi - Son Dakika

Denetimlerde yetkililerce yapılan uyarıda HES kodu olmadan yolcu taşıdığı tespit edilen araçlara 10 gün süreyle trafikten men edileceği, temaslı olduğu halde HES kodu olmadan seyahat eden yolcunun ise yurt veya pansiyonlara yerleştirilerek karantinaya alınacağı vurgulandı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri dört ayrı noktada, koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyonda bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu ulaşımı kullanmalarını engellemek amacıyla HES kodu uygulaması yaptı.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil