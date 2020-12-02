Son dakika... Nurdağı'nda toplu ulaşım araçlarında HES kodu denetimi - Son Dakika

Son dakika... Nurdağı'nda toplu ulaşım araçlarında HES kodu denetimi
02.12.2020 15:55
Son dakika haberine göre Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapıldı.
Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapıldı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri dört ayrı noktada, koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyonda bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu ulaşımı kullanmalarını engellemek amacıyla HES kodu uygulaması yaptı.
Denetimlerde yetkililerce yapılan uyarıda HES kodu olmadan yolcu taşıdığı tespit edilen araçlara 10 gün süreyle trafikten men edileceği, temaslı olduğu halde HES kodu olmadan seyahat eden yolcunun ise yurt veya pansiyonlara yerleştirilerek karantinaya alınacağı vurgulandı.
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