Son dakika! Nuri Şahin, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Bundesliga ekibi Werder Bremen ile biten sözleşmesini uzatmayan Nuri Şahin, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geliyor...







Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde takıma yapacağı eklemelerle zirveye oynayacak bir kadro kurarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek istiyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler şimdi de Nuri Şahin'e çevrilmiş durumda.



TRANSFERDE YERLİ OPERASYONU



Yönetim gelecek sezondan itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayacak olan yeni yabancı kuralı nedeniyle transferdeki önceliği yerli oyunculara verdi. Bu doğrultuda ilk somut adımı da atan Fenerbahçe, Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler ayrıca ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşmaya vardı. Kanarya, gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle bitirdiği transferi sezon sonunda resmen açıklayacak.



LİSTE ÇOK KALABALIK



İsmail ve Mert Hakan'ın yanında birçok yerli takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe; Kaan Ayhan, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Alpaslan Öztürk, Mert Çetin, Enes Ünal, Umut Meraş ve Mert Müldür gibi birçok ismi daha gündemine aldı. Fenerbahçe'de yerli transfer çalışmaları bu doğrultuda sürerken, sarı-lacivertliler İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.



NURİ ŞAHİN DE MUTLU SONA YAKLAŞILDI



Öte yandan Fenerbahçe, Fotomaç'ın haberine göre Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin ile de her konuda anlaştı. Werder Bremen ile sözleşmesini uzatmayan 31 yaşındaki gurbetçi yıldızın, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcunun adı geçmiş transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray ile de anılmıştı.



