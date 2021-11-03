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NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI - Son Dakika

NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI

03.11.2021 19:47

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalı kenarındaki çalılıklarda asılı kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalı kenarındaki çalılıklarda asılı kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Bahçebaşı köyü bölgesinden geçen Çağçağ sulama kanalı kenarındaki ağaç alan üzerine konan kuş ayağına dolanan olta ipi nedeniye çalılıklarda asılı kaldı. Kuşun ne kadar süre ile asılı kaldığı bilinmezken, bölgeden geçen bir kişi, kurtarılması için Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Arama ve Kurtarma ekibindeki görevliler, soğuk havaya rağmen suda yüzerek kuşun bulunduğu alana geldi. Ekipler, kuşun ürkerek kendisine zarar vermemesi için büyük özen gösterdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kuş bulunduğu yerden kurtarıldı. Uçamadığı farkedilen kuş, itfaiye binasına götürülerek et ve su ile beslenmeye çalışıldı. İtfaiye görevlileri, kuşun iyileşmesinden sonra doğa bırakılacağını belirtti.

NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI
NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI
NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI
NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI
NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI
NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI
NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI
NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI
NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI
NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI
NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI

Sulama Kanalı, Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: NUSAYBİN'DE ÇALILIKTA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYECİLER KURTARDI - Son Dakika
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