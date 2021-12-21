Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu imal, satış ve ticaretinin önlenmesi amacıyla bir eve düzenlenen operasyonda, 3 kilo 375 gram esrar, 352 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör ile 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika