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Son dakika! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

21.12.2021 11:19
Son dakika! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu imal, satış ve ticaretinin önlenmesi amacıyla bir eve düzenlenen operasyonda, 3 kilo 375 gram esrar, 352 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör ile 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Son dakika! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu, Nusaybin, Mardin, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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