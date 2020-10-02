Son Dakika | O hastaneye bir şok daha - Son Dakika

Son Dakika | O hastaneye bir şok daha

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şehit kardeşi Sebahattin Duru'nun önünde kalp krizi geçirerek öldüğü Özel Merkez Hastanesi hakkında, Kocaeli Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | O hastaneye bir şok daha, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şehit kardeşi Sebahattin Duru'nun önünde kalp krizi geçirerek öldüğü Özel Merkez Hastanesi hakkında, Kocaeli Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Tahkikat sonucuna göre hastaneye idari, adli ve cezai işlemler yapılacak.

Gebze'de kalp krizi geçiren şehit kardeşinin önünde öldüğü hastane hakkında Kocaeli Valiliği soruşturma başlattı. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sebahattin Duru (60), fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru'nun yardımına koştu. Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar, cadde üzerinde bulunan Özel Merkez Hastanesi personelinden yardım istedi. Hastane personelinin müdahale edemeyeceklerini söylemesi ardından duruma tepki gösteren vatandaşlar, cep telefonları ile bir yandan yerde yatan Duru ve yaşadıklarını görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adam memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Valilik soruşturma başlattı

Olayın ardından Duru'nun ölümünde ihmal olup olmadığının belirlenmesi için Kocaeli Valiliği tarafından bir heyetin görevlendilerek soruşturma başlattığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, hastanenin olayda herhangi bir ihmalinin bulunması neticesinde gerekli cezaların verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Basın ve medya kuruluşlarında yer alan 28 Eylül 2020 günü Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastane önünde Sebahattin Duru isimli vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, bu sırada özel hastane görevlilerinin hastaya müdahale etmediği ile ilgili haberler üzerine Valiliğimizce olayın araştırılması, incelenmesi ve soruşturulması için görevlendirme yapılmıştır. Olayda ihmal olup olmadığı yakından takip edilmekte olup tahkikat sonucuna göre gerekli idari, adli ve cezai işlemler yapılacaktır. Hayatını kaybeden Sebahattin Duru'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Son Dakika | O hastaneye bir şok daha

Kalp Krizi, Kocaeli, Şehit, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | O hastaneye bir şok daha - Son Dakika

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Son Dakika

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