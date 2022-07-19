Rahatlığıyla pes dedirten o hırsız tutuklandı - Son Dakika
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Rahatlığıyla pes dedirten o hırsız tutuklandı

19.07.2022 09:41

Rahatlığıyla pes dedirten o hırsız tutuklandı Mersin'de evinin önündeki balkonda uyuyan adamın kapının önündeki ayakkabılarını ve cep telefonunu elini kolunu sallayarak çalan hırsız tutuklandı Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansırken, şahsın rahat tavırları...

Rahatlığıyla pes dedirten o hırsız tutuklandı

Mersin'de evinin önündeki balkonda uyuyan adamın kapının önündeki ayakkabılarını ve cep telefonunu elini kolunu sallayarak çalan hırsız tutuklandı

Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansırken, şahsın rahat tavırları pes dedirtmişti

MERSİN Mersin'de evinin önündeki balkonda uyuyan adamın kapının önündeki ayakkabılarını ve cep telefonunu elini kolunu sallayarak çalan hırsız tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansırken, şahsın rahat tavırları pes dedirtmişti.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Temmuz Cumartesi günü merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde bir evi gözüne kestiren hırsız, dış kapısı açık olan eve girdi. Bu sırada kapının önündeki balkonunda uyuyan ev sahibi M.Y.'ye aldırış etmeden önce ayakkabıları, daha sonra telefonunu alan şahıs, koşar adımlarla evden çıktı. Uyandığında telefonunun ve ayakkabılarının olmadığını fark eden M.Y., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelinin 18 yaşından küçük F.D. olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreste şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı

Öte yandan şahsın eve girişi ve hırsızlık yapma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Rahat bir şekilde eve giren şüpheli, önce ayakkabıları çalmak için hamle yapıyor. Daha sonra M.Y.'nin uykuda olduğunu fark eden şahıs, yavaşça yukarı çıkarak, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alıyor. Ardından uyuyan adamın çantasını karıştıran, kısa bir süreliğine evin içine de giren şahıs, bir ses duyması üzerine bölgeden koşarak uzaklaşıyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rahatlığıyla pes dedirten o hırsız tutuklandı - Son Dakika

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