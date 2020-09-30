Son Dakika: Obeziteye erken yaşta savaş açıp egzersiz yaptılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, obeziteye karşı fiziksel aktivite alışkanlığını erken yaşta kazandırmak için çocuklara yönelik egzersiz yaptırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çağın hastalığı obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme konusunda en önemli faktör olan fiziksel aktivite alışkanlığını erken yaşta kazandırmak için çocuklara yönelik egzersiz yaptırıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Mesafe Spora Engel Değil' sloganı ile açık havada düzenlenen ve her gün 23 farklı noktada yapılan egzersizlerde obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme konusunda en önemli faktör olan fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor.

Fiziksel aktivite alışkanlığını erken yaşta kazandırmak için etkinliklerde çocuklara yönelik egzersiz yaptırılıyor. İzmit Yıldız Konutları sitesinde sadece çocuklara yönelik geçekleştirilen etkinlikte ateş ölçümü yapıldıktan sonra çocuklar kayıt altına alındı. Çocuklar eğlenceli atletizm parkurları ile doyasıya eğlenirken, geleneksel çocuk oyunları ile motor becerileri ve el-göz koordinasyonu geliştirmesine katkı sağlandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi telefonla alınabiliyor. - KOCAELİ