Son dakika... Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti

30.03.2022 08:57
Son dakika... Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da sahilde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil mayına basarak hayatını kaybetti.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da sahilde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil mayına basarak hayatını kaybetti. Ukrayna Ordu yetkilisi Vladislav Nazarov ise, halkı plajlardan uzak durmaları yönünde uyardı.

Ukrayna ordusu, ülkedeki savaş nedeniyle özellikle liman bölgelerine ve Rus ordusunun çıkarma yapma ihtimali olan yerlere mayınlar döşenmişti. Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da ise trajik bir olay yaşandı. Kent sahilinde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil, Ruslara karşı döşenen mayınlara basmasın. Kazada 2 sivil hayatını kaybetti.

"Plajlar artık dinlenme yeri değil"

Ukrayna Ordu Yetkilisi Vladislav Nazarov, yaşanan olayın ardından yaptığı görüntülü açıklamada, halkın dikkatli olması ve plajlardan durması yönünde uyardı. Açıklamasında, sahillerde yürüyüş yapmanın da tehlikeli olduğunu hatırlatılan Nazarov, "Plajlar artık dinlenme yeri değil, düşman çıkarması için bir fırsat. Bu nedenle dikkatli olun" dedi.

(Abdullah Ünver-İHA)

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Ukrayna, Rusya, Liman, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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