Son dakika! Of'ta koronavirüs denetimleri sürdürülüyor - Son Dakika

Of'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimlere devam ediliyor.

Ülke genelinde düzenlenen denetleme faaliyetleri kapsamında ilçede düzenlenen çalışmalara, Kaymakam Hayrettin Çiçek de eşlik etti.

Denetim ekipleriyle ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Çiçek, alınan tedbirleri inceleyerek uyarılarda bulundu.

Öte yandan, tedbirler kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan toplu ulaşım araçları ile otogar ve taksi durakları da ekiplerce denetlendi.