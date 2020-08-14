Son Dakika: Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (3)
Son dakika haberlerine göre KİMLİĞİ BELİRLENDİTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) olduğu belirlendi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 19:31
Kaynak: DHA
Son Dakika Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Balıkesir'de plajlara dadanan 5 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı 4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı