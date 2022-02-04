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Son dakika... Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika... Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

04.02.2022 00:58
Son dakika... Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Orhangazi'de dün akşam evde oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Halil Uysal (65) son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi'de dün akşam evde oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Halil Uysal (65) son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi'de Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Uysal Apartmanında oğlu Muhammet Cem Uysal tarafından 7 bıçak darbesi ile öldürülen Halil Uysal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Orhangazi'ye getirildi. Halil Uysal Muradiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, olay gecesi evde olan ve evden kaçarak kendisini kurtaran anne Mürvet Uysal ile birlikte yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA

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Bursa Adli Tıp Kurumu, Cumhuriyet Caddesi, Halil Uysal, Orhangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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