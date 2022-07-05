Kaza yerinde yapılan incelmemenin ardından Hacer Dökmetaş'ın cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yusuf Ziya Dökmetaş gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 104'üncü Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Ziya Dökmetaş, rahatsızlanan annesi Hacer Dökmetaş'ı hastaneye götürmek için evinin önündeki 58 NL 061 plakalı minibüsü çalıştırdı. Dökmetaş'ın geri manevra yaptığı sırada aracın arka tarafından bulunan Hacer Dökmetaş, dengesini kaybedip düştü, Durumu fark etmeyen Yusuf Ziya Dökmetaş, annesinin üzerinden geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › OĞLUNUN GERİ MANEVRA YAPTIĞI MİNİBÜSÜN ALTINDA KALIP ÖLDÜ - Son Dakika

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