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Son Dakika | Öğrenci servisinin ölümüne neden olduğu öğrenci defnedildi - Son Dakika

Son Dakika | Öğrenci servisinin ölümüne neden olduğu öğrenci defnedildi

29.09.2021 13:48
Son Dakika | Öğrenci servisinin ölümüne neden olduğu öğrenci defnedildi, System.String[]

Son dakika habere göre Adıyaman'da okuldan çıkarak evinin yolunu tutan ve yolun karşı tarafına geçmek isterken öğrenci servisinin altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman'da okuldan çıkarak evinin yolunu tutan ve yolun karşı tarafına geçmek isterken öğrenci servisinin altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 1 Aralık İlkokulu öğrencilerinden 11 yaşındaki Uğur Geçer, okul çıkışı evinin yolunu tutmuş, Gölbaşı Caddesi üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken ara sokak içerisinden Gölbaşı Caddesi'ne dönüş yapan İbrahim Halil G. idaresindeki 02 S 0441 plakalı Volkswagen marka öğrenci servisinin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Servis aracının üzerinden geçtiği minik Uğur, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım servisine alınan Uğur Geçer, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Uğur'un cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Yeni Mezarlık Camiine getirildi. Uğur Geçer, kılınan cenaze namazı sonrasında Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Uğur'un cenaze törenine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Çelenk, 1 Aralık İlkokulu yöneticileri, Uğur'un yakınları ile sevenleri katıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika | Öğrenci servisinin ölümüne neden olduğu öğrenci defnedildi
Son Dakika | Öğrenci servisinin ölümüne neden olduğu öğrenci defnedildi
Son Dakika | Öğrenci servisinin ölümüne neden olduğu öğrenci defnedildi
Son Dakika | Öğrenci servisinin ölümüne neden olduğu öğrenci defnedildi

Adıyaman, Aralık, Cenaze, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Öğrenci servisinin ölümüne neden olduğu öğrenci defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Öğrenci servisinin ölümüne neden olduğu öğrenci defnedildi - Son Dakika
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