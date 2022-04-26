Son Dakika | Öğrenciler dönüştürülebilir atık toplayarak okullarına 500 kitap kazandırdı - Son Dakika
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Son Dakika | Öğrenciler dönüştürülebilir atık toplayarak okullarına 500 kitap kazandırdı

26.04.2022 11:30
Son Dakika | Öğrenciler dönüştürülebilir atık toplayarak okullarına 500 kitap kazandırdı

Son dakika haber... Trabzon'da lise öğrencileri dönüştürülebilir atık toplayarak okullarına 500 kitap kazandırdı.

Trabzon'da lise öğrencileri dönüştürülebilir atık toplayarak okullarına 500 kitap kazandırdı.

Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla "Atma Getir Kitabını Götür" projesi hazırlandı.

Öğrenciler, proje kapsamında topladıkları metal, cam ve plastik şişelerin yanı sıra kağıt malzemeleri de okula teslim etti.

Okul yönetimi de yetkililerle temasa geçerek atıkları Trabzon ve Rize Evra Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisine ulaştırdı.

Tesisin, "Ayrıştırcan" sosyal sorumluluk projesinin "Ayrıştırcan" isimli maskotu da okulu ziyaret ederek, öğrencilere çevre ve sıfır atık konusunda bilgi aktardı.

Ayrıştırcan, öğrencilerin topladığı atıklara karşılık okula 500 kitap hediye etti. Kitaplardan, "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturuldu.

Okul Müdürü Fatma Babul, öğrencilere hem okuma alışkanlığı kazandırmak hem de geri dönüşüm konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla, "Atma Getir Kitabını Götür" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Projeyle birlikte geri dönüştürülebilir malzemelerin çöp olmadığını, tekrar kullanılabilir duruma getirilebileceğini öğrencilere göstermek istediklerinin altını çizen Babul, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda yarışmalar düzenledik. Yarışmalar sayesinde öğrencilerimizde farkındalık oluştu. Bu çalışma sayesinde elde ettiğimiz kitaplarla 'Sıfır Atık Kütüphanesi' oluşturduk. Bunun devamı olarak daha geniş kapsamlı kütüphane oluşturmak istiyoruz. Öğrenciler heyecanlı, bir şekilde hem geri dönüşümün farkına vardılar hem de elde edilen gelirle temin edilen kitapları gördüklerinde çok mutlu oldular. İlk önce yarışma halinde yaptık bunu, daha sonra ise alışkanlık haline geldi ve yarışma olmadan da projeye devam edildi."

En fazla geri dönüştürülebilir atığı toplayarak birinci olan Hafsa Mina Çelik, projeyi çok beğendiğini söyledi.

İlk başlarda çok fazla atık toplanmadığını ancak ilerleyen günlerde bu miktarın artmaya başladığını ifade eden Çelik, hatta aile üyelerinin de kendisine destek olarak cam ve plastik şişe biriktirdiklerini anlattı.

Çelik, kendilerine güzel hediyeler veren Ayrıştırcan'a da teşekkür ederek, "Birinci olmak çok güzel bir duyguydu. Ayrıştırcan çok güzel kostümler giymişti. Sınıfa geldiğinde hepimiz çok heyecanlıydık. Çok mutluyduk, çok güzel kitaplar verdi, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Öğrenciler dönüştürülebilir atık toplayarak okullarına 500 kitap kazandırdı - Son Dakika


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