Son dakika... Öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere, trafik konusunda eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, merkeze bağlı köylerdeki okullara giderek buradaki öğrencilerle bir araya geldi. Trafik timleri burada öğrencilerle zaman geçirip onlara 'Trafikte yaya önceliği' konusunda eğitimler verip trafikte nelerin yapılması gerektiğini anlattı. Trafik timleri aynı zamanda öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları da cevapladı. Öğrencilere yönelik eğitimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN