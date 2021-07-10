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Son dakika haber... SPOR Oğuz Ceylan: Erol Bulut, takımımızın vizyonunu yükseltti - Son Dakika

Son dakika haber... SPOR Oğuz Ceylan: Erol Bulut, takımımızın vizyonunu yükseltti

10.07.2021 10:53

Son dakika gündem haberine göre Oğuz Ceylan: Erol Bulut, takımımızın vizyonunu yükseltti"Başarılı bir takım olacağımızı düşünüyorum""Süper Lig'i bu kulüple yakaladım, çok şey borçluyum""Sumudica hocamız ile iyi bir çıkış yakalamıştık""Güzel bir milli takımımız var""Türk futbolcuların gelişimi, kendini gösterebilmesi için...

Oğuz Ceylan: Erol Bulut, takımımızın vizyonunu yükseltti

"Başarılı bir takım olacağımızı düşünüyorum"

"Süper Lig'i bu kulüple yakaladım, çok şey borçluyum"

"Sumudica hocamız ile iyi bir çıkış yakalamıştık"

"Güzel bir milli takımımız var"

"Türk futbolcuların gelişimi, kendini gösterebilmesi için yararlı olacağını düşünüyorum"

"5'li savunma bana yarar sağladı"

"Kaliteli oyuncular aldığımızı düşünüyorum"

"Taraftar bence futbolun can damarı, olmazsa olmazı"

"Önceliğimiz ilk 5, sonra Avrupa"

Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Oğuz Ceylan, "Erol Bulut, vizyon sahibi bir hoca, buraya gelerek de takımımızın, kulübümüzün vizyonunu yükseltmiş durumda" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcusu Oğuz Ceylan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yeni sezona Bolu'da hazırlanan Gaziantep FK'da çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Erol Bulut yönetiminde hazırlıklara iyi başlandığını ifade eden Oğuz Ceylan, "İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz, Gaziantep'te başladık. Daha sonra ikinci etap olarak Bolu'ya geldik. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz" dedi.

"BAŞARILI BİR TAKIM OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Teknik direktör Erol Bulut'un vizyon sahibi bir hoca olduğunu dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, "İsmi olan bir teknik direktör. Buraya gelerek de takımımızın, kulübümüzün vizyonunu yükseltmiş durumda. İdmanlar olarak da çok güzel işler yaptırıyor bize, taktik olarak iyi işler yaptırıyor, başarılı bir şekilde geçiriyoruz. İnşallah bunu sezonun geneline yayarsak başarılı bir takım olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"SÜPER LİG'İ BU KULÜPLE YAKALADIM, ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Oğuz Ceylan, Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra 1'inci Lig'de geldiği Gaziantep FK'da şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e yükselmesinden bahsederek, şunları ifade etti:

"Öncelikle Gaziantep Futbol Kulübü'ne teşekkür ederim, her seferinde bunu söylüyorum; Süper Lig'i bu kulüple yakaladım, çok şey borçluyum. Performans olarak da inişler çıkışlar olabiliyor ama iyi bir performansı sezonun geneline yayabiliyorsak ne mutlu bize. Bireysel performansla takım performansını birleştirince güzel işler ortaya çıkacağına inanıyorum."

"SUMUDİCA HOCAMIZ İLE İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALAMIŞTIK"

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaşadıkları düşüşle ilgili olarak ise Oğuz Ceylan, "Geçtiğimiz sezon Sumudica hocamız ile iyi bir çıkış yakalamıştık biz. Ondan sonrasındaki hoca ayrılıkları ve yeni bir hoca ile biraz uyuşmazlık yakaladık. İnşallah bu sene Erol hoca ile daha yukarılarda bir Gaziantep FK izleteceğimizi düşünüyorum" dedi.

"GÜZEL BİR MİLLİ TAKIMIMIZ VAR"

Futbolcuların hedeflerinin hiçbir zaman bitmemesi gerektiğini vurgulayan Oğuz Ceylan, milli takım hakkında, "Benim her zaman hedefim var çok şükür. Neden olmasın ama çok güzel bir milli takımımız var. İnşallah onu da başarılarla taçlandırırsak ülkece seviniriz" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLCULARIN GELİŞİMİ, KENDİNİ GÖSTEREBİLMESİ İÇİN YARARLI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

TFF'nin aldığı yabancı oyuncu kuralı hakkında konuşan Oğuz Ceylan, yerli oyunculara avantajlarının olacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Türk kontenjanı olmadığı süreçte de oynayan arkadaşlarımız vardı sonuçta. Yabancı sınırı açık ama baktığınızda her kulüpte Türk futbolcu da oynuyordu. Bu biraz daha etkili olacak Türk futbolcuların gelişimi, kendini gösterebilmesi için yararlı olacağını düşünüyorum."

"5'Lİ SAVUNMA BANA YARAR SAĞLADI"

Gaziantep FK'nın 5'li savunma ile oynamasının kendisine etkisinin sorulması üzerine Oğuz Ceylan, "Ben hücumcu bir bek olduğum için bana daha fazla yarar sağladı bu 5'li savunma. Daha fazla hücumda olmamı sağladı. Bu yüzden ben memnunum" ifadelerini kullandı.

"KALİTELİ OYUNCULAR ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Takımdan birçok arkadaşının gittiğini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Bayağı bir arkadaşlarımız ile yollarımız ayrıldı. Ama gelen oyuncularla kişisel ve bireysel olarak kaliteli oyuncular aldığımızı düşünüyorum. İnşallah takımımıza faydalı olurlar" dedi.

"TARAFTAR BENCE FUTBOLUN CAN DAMARI, OLMAZSA OLMAZI"

Oğuz Ceylan, koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz sezonda taraftar bulunmamasının ardından bu sene stat kapasitesinin yarısı kadar taraftar alınması hakkında, "Taraftar bence futbolun can damarı, olmazsa olmazı. Onları yeniden tribünlerde göreceğimiz için çok mutluyum açıkçası. İnşallah yüzde 50 değil de ilerleyen zamanlarda full statlarda oynamak nasip olur" şeklinde konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ İLK 5 SONRA AVRUPA"

Yeni sezon hedefleri ile ilgili de konuşan Oğuz Ceylan, "Kulüp olarak zaten Erol hoca geldiğinde söyledi. Bize de yavaş yavaş kendisi aşılıyor, önceliğimiz ilk 5 sonra Avrupa. İnşallah oralarda bitirirsek başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... SPOR Oğuz Ceylan: Erol Bulut, takımımızın vizyonunu yükseltti
Son dakika haber... SPOR Oğuz Ceylan: Erol Bulut, takımımızın vizyonunu yükseltti
Son dakika haber... SPOR Oğuz Ceylan: Erol Bulut, takımımızın vizyonunu yükseltti
Son dakika haber... SPOR Oğuz Ceylan: Erol Bulut, takımımızın vizyonunu yükseltti
Son dakika haber... SPOR Oğuz Ceylan: Erol Bulut, takımımızın vizyonunu yükseltti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... SPOR Oğuz Ceylan: Erol Bulut, takımımızın vizyonunu yükseltti - Son Dakika Spor


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