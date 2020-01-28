Son Dakika! Oğuzhan Özyakup transferi açıkladı, Beşiktaş'tan Feyenoord'a gidiyor...

Beşiktaş'ta merak konusu olan Oğuzhan Özyakup'un geleceği netleşti.



Oğuzhan, TRT Spor'a konuşurken şu sözleri kullandı;



Hepimizin bildiği kulüp olarak zor günler atlattık. Son bir senedir benim performansım da tartışılır. Önümüzde EURO 2020 var. Ailem Hollanda'da yaşıyor. Kendimi güvenli hissedeceğim yere gidiyorum."



"MUTLU OLMAK İÇİN GİDİYORUM"



Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım



"SERGEN HOCA İLE KONUŞTUK..."



Sergen Hoca ile dün akşam konuştuk. Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur.



