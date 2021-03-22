Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası Yarışması düzenlendi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dahilinde gerçekleştirildi.
Yarışmada dereceye giren kulüpler ve sporcular şöyle:
Takımlar
Klasik yay erkek: 1. Okçular Vakfı Spor Kulübü, 2. İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, 3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Klasik yay kadın: 1. Okçular Vakfı Spor Kulübü, 2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 3. Marmara Okçuluk Spor Kulübü
Makaralı yay erkek: 1. Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü, 2. Okçular Vakfı Spor Kulübü, 3. Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü
Makaralı yay kadın: 1. Okçular Vakfı Spor Kulübü, 2. Muğla Büyükşehir Belediyespor, 3. Vedat Erbay Spor Akademisi
Bireysel
Klasik yay erkek: 1. Mustafa Buğrahan Çoban, 2. Mustafa Özdemir, 3. Vedat Erbay
Klasik yay kadın: 1. Defne Derebaşı, 2. Eslem Nisa Demez, 3. Ezgi Başaran
Makaralı yay erkek: 1. Yakup Yıldız, 2. Batuhan Akçaoğlu, 3. Emircan Haney
Makaralı yay kadın: 1. İpek Tomruk, 2. Songül Lök, 3. Emine Rabia Oğuz
Karma
Olimpik yay karma: 1. Şevval Yakupoğlu, Musa Arzuman (Okçular Vakfı Spor Kulübü), 2. Çağrı Çolakoğlu, Rabia Nilsu Eryılmaz (Demka Okçuluk), 3. Vedat Erbay, Aslı Er (Vedat Erbay Spor Akademisi)
Makaralı yay karma: 1. Emircan Haney, Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyespor), 2. Demir Elmaağaçlı, Emine Rabia Oğuz (Okçular Vakfı Spor Kulübü), 3. Eyvaz Çalışkan, İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika! Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası Yarışması Antalya'da yapıldı - Son Dakika Spor