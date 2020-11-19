Okmeydanı'nda organize telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Okmeydanı'nda organize telefon hırsızlığı kamerada

19.11.2020 11:21

Okmeydanı'nda organize telefon hırsızlığı kamerada Okmeydanı'nda 3 şahıs girdikleri bir telefon mağazasında sergilenen yaklaşık 13 bin liralık bir telefonu alarmını spreyle etkisiz hale getirdikten sonra kilidini kırıp çaldı.

Okmeydanı'nda organize telefon hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Okmeydanı'nda 3 şahıs girdikleri bir telefon mağazasında sergilenen yaklaşık 13 bin liralık bir telefonu alarmını spreyle etkisiz hale getirdikten sonra kilidini kırıp çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken iş yeri sahibi Mehmet Tuncer, "Son 6 ayda 7-8 mağaza da aynı şekilde soygun gerçekleşti" dedi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cerrahi maskeli 1'i kadın 3 şahıs cadde üzerindeki bir telefon mağazasını gözüne kestirdi. Mağazanın kalabalık olmasını fırsat bilen şahıslardan biri içeriye girerek cep telefonlarını incelemeye başladı. Şahıs o esnada 13 bin lira değerindeki cep telefonunun alarmını sprey sıkarak susturdu. Şahıs ardından dışarıya çıkarken diğer şahıs içeriye girerek mağaza çalışanıyla konuşmaya başladı. Çalışanın bu şekilde oyalandığı esnada kadın şüpheli, alarmı susturulmuş olan cep telefonunu aldıktan sonra montunun içerisine koyarak çaldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken kadın ardından mağazadan çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Son 6 ayda 7-8 mağaza da aynı şekilde soygun gerçekleşti"

Olayla ilgili konuşan mağaza sahibi Mehmet Tuncer bu tarz olayların arttığını belirterek diğer mağaza sahiplerini de uyardı. Tuncer, "Son dönemlerde de diğer mağaza arkadaşlarımızla da konuşuyoruz çok fazla olmaya başladı bu tarz olaylar. Son 6 ayda 7-8 mağaza da aynı şekilde soygun gerçekleşti" dedi. Olayın ardından cep telefonunun reyonda olmadığını fark eden iş yeri sahibi mağazanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucu iş yeri sahibi cep telefonunun 3 şahıs tarafından organize bir şekilde çalındığını gördü. Güvenlik kamera kayıtlarını alan iş yeri sahibi emniyete giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri ise hırsızlık yapan şahıslarla ilgili çalışma başlattı.

Okmeydanı'nda organize telefon hırsızlığı kamerada
Okmeydanı'nda organize telefon hırsızlığı kamerada
Okmeydanı'nda organize telefon hırsızlığı kamerada
Okmeydanı'nda organize telefon hırsızlığı kamerada
Okmeydanı'nda organize telefon hırsızlığı kamerada

Okmeydanı, Organize, Soygun, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okmeydanı'nda organize telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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