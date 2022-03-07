OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU - Son Dakika
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OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU

07.03.2022 16:57

GAZİOSMANPAŞA'da oksijen tüpüyle kesim yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

GAZİOSMANPAŞA'da oksijen tüpüyle kesim yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangında, bir iş yeri kullanılamaz hale gelirken, 2 apartmanın dış cephelerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm için boşaltılan binada oksijen kaynağı ile kesim yapılırken kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımların etkisiyle tahtalar alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi. 2 apartmanın da dış cephesinde hasar oluştu.

Yangında kullanılamaz hale gelen iş yerinin sahibi İsmail Tosun, İlk başta duman kokusu geldi. Sonra arka kapıyı açtım. Orada kaynak yapan kişinin kaçtığını gördüm. Biz panik haliyle bir şey yapamadık. Zaten hızlıca alevler etrafı sardı. Oksijen kaynağı ile korkulukları keserken oldu. Çok şükür yaralanan olmadı dedi.

OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU
OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU
OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU
OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU
OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU
OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU
OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU
OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU
OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziosmanpaşa, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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