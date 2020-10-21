Son dakika... Oktay: "Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları küresel ticaret üzerinde risk teşkil etmektedir"
21.10.2020 17:25
Son dakika gelişmesine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. (3)
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Oktay: 'Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları küresel ticaret üzerinde risk teşkil etmektedir' - Son Dakika
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