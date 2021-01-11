Son dakika... Okul bahçelerinde İstiklal Marşı sesi yükseldi - Son Dakika

Son dakika... Okul bahçelerinde İstiklal Marşı sesi yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası Karabük'te de saatler 10.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası Karabük'te de saatler 10.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde olduğu gibi Karabük'te de bayrak töreni düzenlendi. Pandemi sebebiyle aylardır öğretmen ve öğrencilere hasret kalan okul bahçelerinde İstiklal Marşı sesi yükseldi. Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, diğer kurum müdürleri ile okul idaresi ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte tören sona erdi. Yenice ilçesinde okula gidemeyen öğrencilerde saat 10.00'ı gösterdiğinde evlerinde saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı'nı okudu. - KARABÜK

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