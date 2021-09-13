Okul yangın var ihbarı itfaiye ve polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Okul yangın var ihbarı itfaiye ve polisi harekete geçirdi

DÜZCE - Düzce'de gece saatlerinde bir okulun yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Herhangi bir yanma ve dumanın çıkmadığı bölgede gerçek çok başka çıktı. Okul bahçesinde meşale yakan gençleri görenler okulun yandığını düşünerek itfaiyeyi aradı.

Olay Bahçeşehir bölgesinde bulunan Atatürk Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup genç okul bahçesinde bulunan çardakta oturduğu esnada meşale yaktı. Bu esnada Atatürk Lisesi'nin bahçesini gören vatandaşlar yangın var diye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler bölgeye kısa sürede intikal etti. Fakat herhangi bir yanma ve dumanın çıkmadığını gören ekipler çevrede incelemede bulundu. Polis ekiplerini gören gençler ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede gençlerin çardak alanda meşale yaktığı ve bu sebeple dumanın çıktığı belirlendi. Okulda yapılan incelemede de herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.