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Son dakika... Okul yaptıran hayırsever iş adamına mektup yazdı, tablet kazandı - Son Dakika

Son dakika... Okul yaptıran hayırsever iş adamına mektup yazdı, tablet kazandı

05.11.2021 21:56

Gelen son dakika haberine göre Okul yaptıran hayırsever iş adamına mektup yazdı, tablet kazandı Bursalı hayırsever iş adamının yaptırdığı okulda öğrenciler arasında düzenlenen mektup yarışması sonuçlandı.

Okul yaptıran hayırsever iş adamına mektup yazdı, tablet kazandı

BURSA - Bursalı hayırsever iş adamının yaptırdığı okulda öğrenciler arasında düzenlenen mektup yarışması sonuçlandı. Birinci olan öğrenci tablet bilgisayarla ödüllendirildi.

Hayırsever iş adamı Mümin Canbaz'ın Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ne yaptırdığı okul, geçen hafta açıldı. 2287 öğrencisi ve 25 dersliği bulunan Mümin Canbaz Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Bedriye Akkuş, öğrencileri arasında kompozisyon yarışması düzenledi. "Bir hayırsever bu okulu yaptırarak bize bu imkanı sağladığı için ne hissediyorsunuz? Bu konu hakkında bir kompozisyon yazın" deyince, öğrenciler kaleme sarıldı. 6. sınıfa giden Yağmur Tanem Güloğlu, duygularını dile getirdiği mektupla birinci oldu. 257 öğrencinin katıldığı kompozisyon yarışmasında Yağmur'un mektubu birinci seçildi. Yağmur Tanem Güloğlu, hayırsever iş adamı Mümin Canbaz tarafından tablet bilgisayar hediye edilerek ödüllendirildi.

Yağmur Tanem Güloğlu, "Şu anda çok mutluyum. Tableti aldığım içinde mutluyum, ama en çok bu mektubum Mümin Canbaz'a ulaştığı için sevinçliyim. Çünkü ben bu mektubun hakikaten ona ulaşmasını istiyordum. Öğretmenimiz bize bu yarışmadan bahsetti. Ben bu mektubu ödül almak için değil, Mümin Canbaz'a ulaşması için yazdım. Belki de birçok kişi buna inanmayabilir, ama gerçek bu. Çünkü öğretmenimiz bize onun yaptığı her şeyi anlattı. Ben de onun emeklerini duyduktan sonra ona bu mektubu hediye etmek istedim" dedi.

Mümin Canbaz ise, "Yaptırdığım bu okulda Yağmur gibi bir öğrenciden çok güzel, çok duygulu bir mektup aldım ve çok sevindim. Ben de buna karşılık olarak Yağmur kızıma bir tane tablet hediye etmek istedim, güle güle kullansın" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi, Türkçe Öğretmeni, İş Adamı, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Okul yaptıran hayırsever iş adamına mektup yazdı, tablet kazandı - Son Dakika


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