Üye Girişi
Okullar açılıyor: Çocuklar için en iyi kahvaltı besini 'yumurta' - Son Dakika

Okullar açılıyor: Çocuklar için en iyi kahvaltı besini 'yumurta'

05.09.2021 10:56

Uzun bir aranın ardından ilk ders zili yarın çalacak.

Uzun bir aranın ardından ilk ders zili yarın çalacak. Anne-babalar bu süreçte çocukların bağışıklığını koruyacak besinleri araştırmaya başladı. Kahvaltının önemine dikkat çeken Uzm. Dyt. Cem Nevşioğulları, "Okuldaki algılama düzeylerinin daha iyileştirmesi için çocukların kahvaltısız evden çıkmamasını öneriyorum. Özellikle en kaliteli protein yumurta her gün 1 tane tüketilmeli" önerisinde bulundu.

Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim yarın başlıyor. Uzmanlar ise pandemi döneminde çocuklar için beslenmenin önemli olduğunu belirtti. Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Cem Nevşioğulları, beslenme önerilerini aileler için sıraladı.

EN KALİTELİ PROTEİN KAYNAĞI

Pandemide özellikle hastalıklardan korunmak için güçlü bir savunma sistemine ihtiyacımız var diyen Uzm. Dyt. Cem Nevşioğulları, şu uyarılarda bulundu:

"Bu bağışıklığı güçlendiren besinlerin tüketilmesiyle elde edilebilir. Özellikle okuldaki algılama düzeylerinin daha iyileştirmesi için kahvaltısız çıkılmamasını öneriyorum. Kahvaltıda hayvansal kaynaklı gıdalar mutlaka olmalı. Bunlar kaliteli protein kaynakları arasında yer alıyor. Süt ve süt ürünleri, peynir, mevsim sebzeleri, yeşillik tüketilebilir. Tatlı olarak da bal ve pekmez tüketilebilir. Aileler lütfen çocuklarına süt ürünleri, balık, beyaz ve kırmızı etten zengin besinler versin. Özellikle en kaliteli protein yumurta her gün 1 tane tüketilmeli. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler özellikle vitamin ve minerallerden bahsetmeliyiz. A, C VE E vitaminleri selenyum, çinko gibi mineraller tüketilmeli."

"PANDEMİDE EN FAZLA DEMİR EKSİKLİĞİNİ GÖRDÜK"

Besin takviyelerinin gerekli tetkikler yapılmadan kullanılmamasını söyleyen Uzm. Dyt. Cem Nevşioğulları, "Mutlaka öncesinde hastaneye başvurulmalı. Kan tetkikleri ve kan düzeylerine bakılması gerekiyor. Gerekirse vitamin takviyesi verilmeli. Kulaktan dolma bilgilerle gidip eczaneden vitamin alıp kullanmayalım. Vitaminlerin fazlalığı çeşitli tıbbi komplikasyonlara yol açabilir. Ancak pandemi döneminde kliniğimiz başvuran çocuklar arasında en fazla rastladığımız demir eksikliği oldu. Bu Türkiye'nin başlıca bir sorunu. Bunun dışında D, B12 vitamini eksikliklerini görebiliyoruz. Protein bakımından çocuklarımızın çok zengin beslenmediklerini görebildik. Bunlar da tabii bağışıklığı kötü etkiliyor" diye konuştu.

Okul kantinlerine de değinen Uzm. Dyt. Cem Nevşioğulları, "2020 yılında yayınlanan bir genelgeye göre okul kantinlerinde yağlı, kızartma, cips, gazlı içeceklerin satışı yasaklandı. Satışı uygun olan besinler zaten bakanlık genelgesiyle belirtildi. Bunlar arasında salata, tost, köfte gibi yiyecekler yer alıyor. 30 gramı geçmeyecek şekilde kuruyemişler yer alıyor. Bu ürünleri kantinlerde görebiliyoruz. Çocuklar sağlıklı besinleri tercih edebilirler. Mesela tost ve ayran tüketilebilir. Ara öğün olarak kuruyemiş tercih edebilirler" uyarısında bulundu.

"GÜNDE 8 SAATTEN AZ UYUMAMALILAR"

Pandemi döneminde çocukların koronavirüsü hafif atlattıklarını da söyleyen Uzm. Dyt. Nevşioğulları, "Ayakta geçirdikleri biliniyor fakat son dönemlerde istatistiklere göre çocukların da bu hastalığa yakalandığı hatta ağır geçirebildiği de gözlemlendi. Bu nedenle çocukların okul döneminde beslenme başta olmak üzere fiziksel aktivite ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle günde 8 saatten az uyumamalılar. Gece saatlerinde iyi ve verimli bir uyku almaları gerekiyor. Fiziksel aktivitelerine dikkat etmeleri ve bağışıklık sistemini güçlendirici besinler tüketmeleri çok önemli. Özellikle pandemi döneminde ve kış aylarında tüketilmesi gereken besinlerden başlıcaları ıspanak, pazı,brokoli, kabak gibi sebzelerden yararlanabiliriz. Aynı zamanda meyve olarak özellikle C vitamini yönünden zengin narenciyeleri tüketmeliyiz" dedi.

Okullar açılıyor: Çocuklar için en iyi kahvaltı besini 'yumurta'
Okullar açılıyor: Çocuklar için en iyi kahvaltı besini 'yumurta'
Okullar açılıyor: Çocuklar için en iyi kahvaltı besini 'yumurta'
Okullar açılıyor: Çocuklar için en iyi kahvaltı besini 'yumurta'
Okullar açılıyor: Çocuklar için en iyi kahvaltı besini 'yumurta'

Pandemi, Çamlıca, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okullar açılıyor: Çocuklar için en iyi kahvaltı besini 'yumurta' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'ın hükümeti şekilleniyor! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu 12:14 Taliban'ın hükümeti şekilleniyor! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 11:44 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar 11:40 Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar
Kuruyan gölün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, Akşehir Gölü için uyardı 11:16 Kuruyan gölün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, Akşehir Gölü için uyardı "Bize veda eder durumda" The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir 10:58 The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir Yolcu otobüsünde gençler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu 10:16 Yolcu otobüsünde gençler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak 09:49 Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! 09:43 Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! "Size güzel haberler vereceğim" diye söze başladı

Son Dakika Haberleri
12:14 Taliban'ın hükümeti şekilleniyor! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu
12:12 Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı
12:10 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Yeni bir kapanmanın gündeme geleceğini düşünmüyorum
11:43 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
11:41 Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu
11:40 Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar
11:17 Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor
10:59 Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi
10:57 The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir
10:19 Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri
Son dakika! Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldüren şüphelinin ilk sözleri ortaya çıktı: İçki içerken tartıştık Son dakika! Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldüren şüphelinin ilk sözleri ortaya çıktı: İçki içerken tartıştık         
12:16
Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı         
12:12
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor         
11:17
Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi         
10:59
Yaşlı adam vapurdan düştü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Yaşlı adam vapurdan düştü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı         
10:25
Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu         
10:08
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak         
09:35
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor         
09:18
1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi         
22:26
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı         
16:47
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı         
16:17
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 12:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullar açılıyor: Çocuklar için en iyi kahvaltı besini 'yumurta' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement