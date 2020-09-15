Son dakika! "Okullar, AVM ve toplu taşıma araçlarından daha güvenli" - Son Dakika

Son dakika! "Okullar, AVM ve toplu taşıma araçlarından daha güvenli"

Son dakika gündem haberine göre "Okullar, AVM ve toplu taşıma araçlarından daha güvenli" Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, okulların, çocukların sokakta gittiği birçok yerden daha güvenli olduğunu söyledi Adana'da Tabipler Odası İlkokulu'na 'Okulum Temiz Belgesi' verildi Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel...

"Okullar, AVM ve toplu taşıma araçlarından daha güvenli"

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, okulların, çocukların sokakta gittiği birçok yerden daha güvenli olduğunu söyledi

Adana'da Tabipler Odası İlkokulu'na 'Okulum Temiz Belgesi' verildi

ADANA - Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, okulların AVM, toplu taşıma ve sokaklardan güvenli olduğunu ifade ederek, "AVM'den, sokaklardan ve toplu taşımalardan çok daha hijyeniz. Parkların, AVM'lerin, toplu taşımaların açık ve yoğun olduğu yerlerde okulları güvensiz görmek ve çocukları oradan uzak tutmak yerinde bir eleştiri olmaz" dedi.

21 Eylül'de kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim için ülke genelindeki bütün okullarda hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından Covid-19 salgınına karşı tedbirleri alan 'Okulum Temiz Belgesi' de Adana'da Tabipler Odası İlkokulu'na verildi.

Düzenlenen programla Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, belgeyi okul müdürüne takdim etti. Daha sonra Durgun ve beraberindekiler okulu gezerek yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi son hazırlıkları kontrol etti. Bu sırada Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce velileriyle birlikte okula gelen 1.sınıf öğrencileriyle de görüştü.

"Biz bu işe hazırız"

Adana'nın yüz yüze eğitime hazır olduğunu ifade eden Veysel Durgun, "Biz çocuklarımızı çok özledik. Onlarda bizi çok özledi. Yüz yüze eğitime hazırız. Önümüzdeki hafta anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerimizi 1 gün okula alacağız Sonraki haftaysa 2 gün okulda olacaklar. Aynı zamanda bakanlığımız tarafından uzaktan eğitime sorun yaşayan öğrenciler için 'EBA Destek Noktaları' oluşturuldu. İlimizde de 533 civarında 'EBA Destek Noktası' ile ilgili süreç başlatıldı. Bunlar özellikle dezavantajlı bölgelerde oluşturulmaya çalıştırıldı. Gezici 'EBA Destek Noktaları' da oluşturuluyor. Bunların duyurusu bakanımız tarafından yapılacaktır. Biz bu işe hazırız. Kamuoyunun desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

"Çocukları okuldan uzak tutmak yerinde bir eleştiri olmaz"

Anasınıfı ve birinci sınıflardan sonra diğer öğrencileri de okula almak istediklerini vurgulayan Durgun, "Adana olarak yüz yüze eğitime hazırız. Biz velilerimizden ve toplumun bütün kesimlerinden yüz yüze eğitim konusunda bize destek olmalarını bekliyoruz. Hijyen, maske ve mesafe konuları öğretmenler tarafından yakından takip edilecektir. Bizim okullarımız çocuklarımızın sokakta gittiği birçok yerden daha güvenli bir ortam. Bu kadar güvenli bir ortamda onların olmamasını arzu etmemek problem olacaktır. Biz AVM'den, sokaklardan ve toplu taşımalardan çok daha hijyeniz. Parkların, AVM'lerin, toplu taşımaların açık ve yoğun olduğu yerlerde okulları güvensiz görmek ve çocukları oradan uzak tutmak yerinde bir eleştiri olmaz. Velilerimizi de okullara davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, okullarda gerekli bütün hazırlıkların yapıldığını da sözlerine ekledi.

1.sınıfa yeni başlayacak yeni başlayacak Melike Gezmez isimli öğrenci de okulu çok özlediğini söyledi.

Öğrenci velisi Burçin Keskin ise, "Zor bir süreç ama birinci sınıf öğrenci velisi olarak okulun açılmasını bekliyoruz. Çocuklarımız daha heyecanlı ve daha bekleyişteler. İnşallah bu süreci de kolay bir şekilde atlatacağız" dedi.

Son dakika! Okullar, AVM ve toplu taşıma araçlarından daha güvenli

Tabipler Odası, Toplu Taşıma, Atama, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 'Okullar, AVM ve toplu taşıma araçlarından daha güvenli' - Son Dakika

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