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Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı - Son Dakika

Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı

19.01.2022 15:27

Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsata çeviren çocuklar, karın tadını çıkardı.

Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsata çeviren çocuklar, karın tadını çıkardı.

Dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı Antakya, Altınözü, Kırıkhan, Belen ve Hassa ilçelerini beyaza bürüdü.

Okulların tatil edildiği kent genelinde kar ve soğuk havaya aldırmayan öğrenciler, arkadaşları ile beraber kar topu oynadı ve kardan adam yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Altınözü ilçesinde karın keyfini çıkaran 6. sınıf öğrencisi Berat Kocaoğlu, okulların tatil edilmesi nedeniyle sevinçli olduğunu ve arkadaşlarıyla birlikte karın tadını doyasıya yaşadığını belirtti.

3. sınıf öğrencisi Ayşe Yaren Gençoğluları da sabah kalktığında kar manzarasıyla karşılaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Antakya'daki öğrenci Ömer Enes Avar ise okulların tatil olmasından ve kar yağmasından dolayı çok mutlu olduğunu ayrıca arkadaşları ile beraber oyunlar oynadığını kaydetti.

Öte yandan, kenti merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Beyaza bürünen evler ve parklar drone ile havadan görüntülendi.

Hatay Valiliği dün kent genelinde etkili olan sağanak ve kar nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurmuştu.

Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı
Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı
Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı
Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı
Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı
Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı
Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı
Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı

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Altınözü, Antakya, Hatay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okulların tatil edildiği Altınözü ilçesinde çocuklar karın tadını çıkardı - Son Dakika
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