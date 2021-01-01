Son dakika haberleri! Olası bir olaya karşı Özel Harekat Ekipleri hazır bekletildi - Son Dakika

Olası bir olaya karşı Özel Harekat Ekipleri hazır bekletildi

Karasu'da polis ekipleri kuş uçurtmadı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinin çeşitli yerlerinde oluşturulan polis kontrol noktalarıyla birlikte yılbaşı gecesi geniş güvenlik önlemleri alındı.

Karasu ilçesinin çeşitli bölgelerinde oluşturulan polis kontrol noktalarıyla birlikte yılbaşı gecesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekiplerine, il merkezinden gelen polis ekipleri ile terörle mücadele birimleri de destek verdi. Olası bir olaya karşı da Polis Özel Harekat timleri ise ilçe emniyetinde hazır bulundu. İlçe giriş ve çıkışlarının yanı sıra çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde araç sürücülerinin sokağa çıkma belgeleri sorgulandı, tedarik zinciri araçları ile paket servis araçlarının geçişine izin verildi.