PENDİK'TEKİ ÇOCUK GÜRÜLTÜSÜ CİNAYETİNDE BABA VE OĞUL TUTUKLANDI - Son Dakika

PENDİK'te Murat Üstündağ (53) daha önce sokakta oynayan çocuğunun gürültü yapması nedeniyle tartıştığı Abdülkadir S. (51) ve Arif S. (27) tarafından evinin önünde pompalı tüfekle 14 Ağustos'ta öldürüldü. Üstündağ'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen baba ve oğul "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 Ağustos'ta Murat Üstündağ Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki evinin önünde çocuğunun gürültü yapması nedeniyle aynı sokakta oturan Abdulkadir S. ve oğlu Arif S. ile tartıştı. Çıkan tartışmada Arif S., Murat Üstündağ'ı bıçakla yaralamaya çalıştı. Bu olaydan bir gün sonra Murat Üstündağ da tartıştığı Arif S. ve babası Abdulkadir S.'nin aracını kurşunladı. Geçen cumartesi günü de Arif S. ve babası Abdulkadir S. evlerinin önünde karşılaştıkları Murat Üstündağ'ı pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetin ardından baba ve oğul olay yerinden araçlarıyla kaçarak uzaklaştı.

Olaya karışan Abdulkadir S. ve Arif S. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçtıkları araç ve olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte Kocaeli Kartaltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli Arif S.'nin savcılık ifadesinde maktul Murat Üstündağ ile aralarında husumet olduğunu, daha önce aracına ateş ettiğini, bu konuda karakola başvurduklarını ve sonuç alamadıklarını iddia etti. Maktul Murat Üstündağ ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişinin arabalarının önünü kestiğini dile getiren Arif S. Murat Üstündağ'ın kendisine küfür ettiğini, maktulün oğlunun da kendisini muştayla dövdüğünü ifade etti. Arif S. babası Abdülkadir S.'nin arabadan inerek tüfeğiyle ateş ettiğini, aile üyelerinin güvenliğini sağlamak için Ankara'ya gidip orada teslim olacaklarını ve ölüm olayına karışmadığını iddia etti.

KENDİMİ VE ÇOCUĞUMU KORUMAK İÇİN ATEŞ ETMEK ZORUNDA KALDIM

Diğer şüpheli Abdülkadir S. ise savcılık ifadesinde Murat Üstündağ'ın arabanın yanına gelerek oğluna ve eşine küfür ettiğini, belinden tabanca çıkardığını öne sürerek 'Ben de araçta bulunan ruhsatsız tüfeğimle kendisine doğru birkaç el ateş ettim. Aramızdaki mesafe 2-3 metre kadardı. Ben ve oğlum, Murat Üstündağ ve ailesine zarar vermek için oraya gitmedik, olay kendiliğinden ve karşı tarafın kışkırtmasıyla gerçekleşti. Ben kendimi ve çocuğumu korumak için ateş etmek zorunda kaldım. Ölenle aramızda daha önce herhangi bir diyaloğumuz yoktu, merhabamız dahi yoktu" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Savcılık iki şüpheliyi de "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli Arif S. hakimlik sorgusunda araçta silah taşımalarının sebebi olarak karşı tarafın daha önce arabalarına ateş açtığını göstererek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Şüpheli Abdülkadir S. de hakimlik sorgusunda oğlunun olaya müdahalesi olmadığını sadece aracı kullandığını belirterek tutuksuz yargılanmayı istedi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Abdülkadir S. ve Arif S.'nin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

TARTIŞMA VE SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Öte yandan iki aile arasında geçen bir tartışma da bir mahallelinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç içindekilerle konuşan bir kişinin yanındakilerin kaçan aracın arkasından ateş ettiği görülüyor.