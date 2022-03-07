Öldü sanılan sürücünün yaşadığı anlaşılınca onu hayatta tutmak için böyle çabaladılar... Kağıt gibi ezilen otomobilde zamanla mücadele

DENİZLİ Denizli'de seyir halindeyken arkadan çarpan tır ile öndeki tırın arasında sıkışan otomobil, kağıt gibi ezildi. Herkesin öldüğü sandığı sürücü için ekipler 1 saat boyunca ölüm kalım savaşı vererek sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 gün önce Almanya'dan Denizli'ye geldikleri öğrenilen Abdurrahman K. ve Fatma K. çifti, Acıpayam ilçesinden Akköy'e gitmek için kiraladıkları Fiat marka otomobil ile yola çıktı. Atatürk Bulvar üzerinde Denizli istikametine doğu seyir halinde olan Abdurrahman K. idaresindeki 45 N 6462 plakalı otomobil, Ahmet O. İdaresindeki 06 CIL 107 plakalı tırın çarpması sonucu Musa T. kontrolünde 34 DVR 907 plakalı tırların arasında kaldı. Çarpmasının sonucu iki tırın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Fatma K.'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim ederken, sürücü konumundaki öldü sanılan Abdurrahman K. için zamanla mücadele verdi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat boyunca yaptığı çalışmaların ardından sürücü çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kağıt gibi ezilen arabada yaralı çıkan çiftin, hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.