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ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI - Son Dakika

ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI

26.01.2022 13:25
ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI

ADANA'da tartıştığı arkadaşı O.T. (15) tarafından bıçaklanarak öldürülen Zafer Can Kılıç'ın (16) cenazesi, ailesine teslim edildi.

ADANA'da tartıştığı arkadaşı O.T. (15) tarafından bıçaklanarak öldürülen Zafer Can Kılıç'ın (16) cenazesi, ailesine teslim edildi. Baba Zafer Kılıç (62), En ağır cezayı almasını bekliyoruz. Oğlumun hayalleri yarım kaldı dedi.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencileri Zafer Can Kılıç ile bir süredir arkadaş olduğu O.T. buluşup, kafede oturdu. Burada telefondan savaş oyunu oynayan iki arkadaş, daha sonra kafeden ayrıldı. Yolda oyun nedeniyle iki arkadaş arasında tartışma çıktı çıktı. O.T., evine gitmek isteyen Kılıç'ı cebinden çıkardığı bıçakla sırt ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Kılıç, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmaya çalışan O.T. ise polis ekiplerince yakalandı.

'OĞLUM DEFALARCA 'YAPMA' DEMİŞ'

Zafer Can Kılıç'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından Kılıç'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Kurum önünde gazetecilere konuşan Baba Zafer Kılıç, yaşananlara hala inanamadıklarını ve çok acı çektiklerini söyledi. Oğlunun tartışma sırasında kendisini bıçaklayan O.T.'ye defalarca 'yapma' dediğini söyleyen baba Kılıç Fakat buna rağmen oğlumu bıçaklamış. Bu yaştaki çocuğun bıçak taşıması ve meydanda boş gezmesini kabul edemiyoruz. Çok acı bir şey yaşadık. Oğlum terbiyeli, ahlaklı, sporla ilgilenen bir çocuktu. Maalesef bir dengesiz onu hayattan kopardı. Daha önceden başka çocuklarla da tartışmaları olmuş. En ağır cezayı almasını bekliyoruz. Oğlumun hayalleri yarım kaldı diye konuştu. Kılıç'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek.

ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI
ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI
ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI
ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI
ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI
ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI
ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI
ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI

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Zafer Can, Çukurova, Adana, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ ZAFER CAN'IN BABASI HAYALLERİ YARIM KALDI - Son Dakika
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