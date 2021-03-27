Son dakika haberi! Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (3) - Son Dakika

Son dakika haberi! Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (3)

27.03.2021 22:04
Son dakika haberi! Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (3), System.String[]

Bir son dakika haberine göre TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, beraber yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) 16 bıçak darbesiyle öldüren Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, beraber yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) 16 bıçak darbesiyle öldüren Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Anıl Yolum tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Fırat AKAY/İZMİR,


İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (3) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başladı Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başladı Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Korkulan göktaşı Apophis'in, 100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor Korkulan göktaşı Apophis'in, 100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 yendi Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 yendi Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar
Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun         
22:32
Kokain çektiği görüntüler nedeniyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı Kokain çektiği görüntüler nedeniyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı         
22:27
Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi         
21:49
Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı         
21:08
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor         
19:24
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor         
14:43
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi         
13:09
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 22:59:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei