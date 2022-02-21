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Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi

21.02.2022 14:51
Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi

Son dakika haberi: Düzce(İHA) – Düzce'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Tülin Çetin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düzce(İHA) – Düzce'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Tülin Çetin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi Hacı Yusuflar Mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Tülin Çetin isimli kadın erkek arkadaşı F. Ş. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Tülin Çetin'in cenazesi, otopsisinin ardından anne ve babasının Şıralık Mahallesi'nde bulunan evine götürüldü. Talihsiz kadının cenazesi Şıralık Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şıralık Mahallesi mezarlığına gözyaşları içinde defin edildi.

Olayı ardından cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan F.Ş.'nin ise emniyetteki sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi
Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi
Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi

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Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi Tartıştığı adam tarafından bir kadın öldürüldü! Tartıştığı adam tarafından bir kadın öldürüldü! Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü

Akçakoca, Pazar, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika


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