Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi, katil zanlısı eşi cezaevine gönderildi - Son Dakika

Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi, katil zanlısı eşi cezaevine gönderildi

12.11.2020 16:53
Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi, katil zanlısı eşi cezaevine gönderildi, System.String[]

Son dakika haberler: MALATYA'da, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen eşi Mehmet Polat (70), tarafından tüfekle vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Emine Polat (73) gözyaşları arasında toprağa verildi.

MALATYA'da, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen eşi Mehmet Polat (70), tarafından tüfekle vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Emine Polat (73) gözyaşları arasında toprağa verildi. Katil zanlısı Mehmet Polat, adliyeye sevk edildiği sırada neden cinayet işlediğini soran gazeteciye, "Öyle icap etti" cevabını verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Eşine şiddet uygulaması nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Polat, eşi Emine Polat'ın oturduğu eve gitti. Evde Mehmet Polat ve Emine Polat arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Polat, Emine Polat'a av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Emine Polat, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet Polat ise olay yerinden kaçtı.

Tüfek sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emine Polat'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Emine Polat'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmayla Mehmet Polat kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİEmine Polat'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk annesi Emine Polat, gözyaşları arasında toprağa verildi.'NEDEN YAPTIN?' PİŞKİN CEVAP

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan Mehmet Polat ise bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında bir gazetecinin, "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna Polat, "Öyle icap etti" diye cevap verdi.


Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi, katil zanlısı eşi cezaevine gönderildi
Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi, katil zanlısı eşi cezaevine gönderildi
Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi, katil zanlısı eşi cezaevine gönderildi
Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi, katil zanlısı eşi cezaevine gönderildi
Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi, katil zanlısı eşi cezaevine gönderildi
Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi, katil zanlısı eşi cezaevine gönderildi

Pompalı Tüfek, Mehmet Polat, Malatya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi, katil zanlısı eşi cezaevine gönderildi - Son Dakika


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