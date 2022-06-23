Son dakika! Öldürülen kick boksçunun ilk davası görüldü - Son Dakika
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Son dakika! Öldürülen kick boksçunun ilk davası görüldü

23.06.2022 12:39
Son dakika! Öldürülen kick boksçunun ilk davası görüldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'de 18 yaşındaki kick boks sporcusunun bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri'de 18 yaşındaki kick boks sporcusunun bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili sanığın yargılanmasına başlandı.

Yan bakma kavgasında kick boks sporcu M.M.K.'yi (18) bıçaklayarak öldüren ve tutuklu bulunan ve müebbet hapis cezası talebi ile yargılanan Y.E.A.'nın (16) yargılamasına başlandı. Kayseri Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza mahkemesinde geniş polis önlemi alınan duruşmada mahkeme heyeti, Y.E.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki bazı eksiklerin giderilmesi için ileri tarihe erteledi.

Olay

3 Ocak saat 15.30 sularında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolda yürüyen M.M.K. (18) ile Y.E.A. arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. Kavga sırasında Y.E.A. cebinde bulunan bıçağı çıkararak M.M.K.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan kick boksçu M.M.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kick Boks, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Öldürülen kick boksçunun ilk davası görüldü - Son Dakika

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