Son dakika: Öldürülen kızının anısını yaşatmak için çabalıyor! Acılı anne: Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın - Son Dakika

Kaz Dağları'nda tünel yapımı nedeniyle 2019 yılında hafriyat altında kalmaktan kurtarılarak Avcılar'a getirilen zeytin ağaçlarından 21'i, Avcılar Belediyesi tarafından geçen 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Ambarlı Mahallesi'ndeki ilçe girişine kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi olması amacıyla dikilirken, önlerine erkekler tarafından öldürülen Özgecan Arslan, Emine Bulut, Şule Çet, Pınar Gültekin gibi isimlerin yanı sıra Avcılar'da eşi tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Seda Kurt'un adının da yer aldığı tabelalar çakıldı.

"BU KADAR MI DÜŞTÜNÜZ?"

Ambarlı Mahallesi'nde 4 Kasım 2019 tarihinde tartıştığı dini nikahlı eşi Ercan Akkaş tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, kızının adını taşıyan tabelayı kendi çaktı. Cinayetten sonra firar eden, ömür boyu hapis cezası ile aranan damadı Ercan Akkaş'ın yakalanamamasına tepki gösteren anne Bedia Akar, kızının adını taşıyan zeytin ağacını sık sık ziyaret ederken, kısa süre önce Seda Kurt ile birlikte 9 kadının adını taşıyan tabelaların çalındığını görünce, "Buraya her gün kızımın mezarını ziyaret edermiş gibi geliyordum. Lütfen kutsal değerlerimize dokunmayın. 1-2 kilo ağırlığındaki bu tabelanın fiyatı, ederi nedir? Bu kadar mı düştünüz?" diye feryat etti.

"CANIMIZI ALDINIZ, ANIMIZA DOKUNMAYIN"

Acılı annenin üzüntüsünü dindirmek amacıyla Avcılar Belediyesi tarafından çalınan tabelalar yaptırılarak yeniden zeytin ağaçlarının önüne çakıldı. Bedia Akar tabelaya bakarak, "Seda seni çok seviyorum" dedikten sonra, "Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın. Tabelanın yerine getirilmesi çok güzel bir jest oldu, bizi rahatlattı. Yine kızımın mezarını ziyaret eder gibi gelip burayı ziyaret edeceğim" dedi.